Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на западе столицы

Сергей Собянин рассказал в своем блоге о том, как реализуют окружные проекты улучшения дорожного движения и как работают службы дорожных кураторов Центра организации дорожного движения в ЗАО.

"С начала этого года на западе столицы реализовано 57 важных для местных жителей и автомобилистов проектов. Многие из этих проектов были инициированы непосредственно москвичами. По просьбам жителей района Очаково-Матвеевское обустроен новый пешеходный переход на Малой Очаковской улице, рядом с домом 4, строением 1. В результате был создан еще один удобный и безопасный маршрут до станции метро “Озерная”, а также до жилой застройки, детского сада и спортивной площадки", - написал мэр.

