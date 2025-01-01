Россиянам напомнили, кто заплатит подоходный налог по новой ставке

Россияне с 2025 года платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по прогрессивной шкале — в зависимости от суммы полученного дохода. Об этом напомнила в понедельник, 17 ноября, юрист Анастасия Белоглазова.

Эксперт напомнила в интервью агентству "Прайм", что НДФЛ по ставке 13% платят те, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год — это не более 200 тысяч рублей в месяц. Как только доход работника превысит эту сумму, работодателю (налоговому агенту) нужно перейти на расчет подоходного налога по более высокой ставке.

Для каждой ступени уровня дохода предусмотрена своя ставка НДФЛ, однако прогрессивная шкала не затрагивает денежное довольствие и иные выплаты за работу в зоне боевых действий для действующих военных.

Также сохранены ставки 13% и 15% для надбавок работающим на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях. Двухступенчатую шкалу ставок сохранили для дивидендов и ряда иных отдельных видов доходов физлиц, рассказала Белоглазова.

Ранее первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова заявила, что в части налога на доходы физических лиц (НДФЛ) "у нас дополнительного изменения не предусматривается", поскольку ведомство в настоящее время считает подобные изменения избыточным.

Тем временем белорусское Министерство финансов предложило ввести прогрессивную шкалу подоходного налога с максимальной ставкой 40% для граждан с высоким доходом. Глава ведомства Юрий Селиверстов уточнил, что в случае принятия соответствующих поправок по самой высокой ставки платить налог придется всего примерно тысяче граждан Беларуси.