Пенсионеров предупредили о риске потерять часть выплат без заявления

Большинство федеральных выплат российским пенсионерам начисляют в беззаявительном порядке, но некоторые меры поддержки все-таки требуют подачи заявления. Об этом рассказал в понедельник, 17 ноября, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы Валерий Тумин.

Как уточнил эксперт в комментарии агентству "Прайм", доплата за иждивенцев — до 2969 рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи — оформляется только через Социальный фонд с подтверждением факта содержания.

Заявление требуется подать и на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Эту меру поддержки предоставят, если расходы на коммуналку у пенсионера превышают установленный в его регионе уровень — обычно это 22% от дохода семьи.

Единовременная выплата накопительной части пенсии тоже оформляется по заявлению. Эти деньги можно получить одним траншем, если расчетная пожизненная выплата меньше 1525 рублей в месяц, то есть при накоплениях до 410 тысяч рублей.

Тумин порекомендовал узнать обо всех полагающихся конкретному гражданину выплатах через портал "Госуслуги" — в личном кабинете в разделе "Пенсии" показаны все начисления и доплаты. Через этот же сервис можно подать электронное заявление на получение выплат.

Ранее член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что в 2026 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды, а выплаты для инвалидов, для граждан старше 80 лет и по потере кормильца увеличат.

Тем временем председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова напомнила, что россияне, которым положены федеральные льготы и меры социальной поддержки, вправе выбирать удобную форму предоставления услуг: в натуральном виде или денежном эквиваленте. Соответствующий выбор надлежит делать до 1 октября — выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года.