Известная ведущая рассказала о Павле Прилучном: совсем не такой, каким кажется

Известная ведущая Дарья Златопольская дала откровенное интервью Надежде Стрелец. Дарья считается интеллектуальной ведущей, поскольку участвует в программах о культуре, регулярно общается с деятелями искусств, ведет самые престижные статусные мероприятия.

В рамках программы она вспомнила о том, как работала в программе "Танцы со звездами". Одним из участников был Павел Прилучный. В то время он был еще не так известен и популярен, как сейчас. Артист покинул проект в результате голосования. Тогда ходили слухи, будто актер не был заинтересован в участии в шоу, якобы он недостаточно тренировался.

Однако Дарья Златопольская заявила, что актер совсем не такой, каким кажется со стороны. Ей было обидно, что его выгнали. У ведущей осталось о Павле Прилучном самое лучшее впечатление.

"Он очень яркий человек. Он сам по себе искренний, а это большой талант, потому что многие люди, в том числе актеры, играют это, а он такой и есть... Обычно такие люди могут разрушить и себя, и свою репутацию. Но, к счастью, с Пашей этого не произошло. Эти же танцы были, когда он еще не был так знаменит. По-настоящему он прозвучал в сериале "Мажор"… И он был не тот, с кем все носились, это совершенно не его случай. Однако он мне был интереснее всех", - призналась Златопольская.