В Госдуме предложили не включать выходные в число дней отпуска

Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или дополнительного оплачиваемого отпуска.

Как сообщает РИА Новости, парламентарии направили в федеральный кабмин для получения заключения поправки, указывая, что действующая система не позволяет использовать отпуск максимально эффективно, поскольку часть дней фактически уже и так является отдыхом.

Слуцкий подчеркнул, что, "исчисляя отпуска в календарных днях, а не в рабочих, мы приходим к тому, что отгулять весь положенный срок трудовых каникул, не съедая его и без того выходными сутками, просто невозможно". С учетом этого депутаты просят скорректировать Трудовой кодекс.

Ранее сообщалось, что правительство России разработало поправки в законодательство, предусматривающие предоставление ветеранам боевых действий отпуска без сохранения заработной платы. Кабмин предлагает предоставлять лицам из указанной категории дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней в году.

Тем временем встал вопрос о продолжительности летнего отдыха учащихся российских школ — прозвучала инициатива сократить длительность летних каникул с трех месяцев до двух. Однако в Минпросвещения подчеркнули, что подобны шаг отрицательно сказался бы на педагогах из-за роста нагрузки, а также из-за необходимости адаптации к новым графикам и дополнительной подготовки к занятиям.