Собянин: Новая школа и поликлиника открылись в Филимонковском районе

О развитии социальной инфраструктуры в Троицком и Новомосковском округах столицы рассказал в соцсетях мэр Сергей Собянин.

Так, в Филимонковском районе открыли новую школу, которая сможет принять более тысячи учеников. В здании оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, гимнастический и спортивный залы, где также можно заниматься хореографией и скалолазанием. Во дворе - стадион с футбольным полем и площадкой для игр с мячом. В планах возвести возле школы жилой комплекс по программе реновации.

Кроме того, в поселке Птичное заработала современная поликлиника. В здании также расположен центр "Московского долголетия".