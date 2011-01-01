Вдовец Людмилы Гурченко лишился дома

12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 90 лет. Однако ее не стало в 2011 году. Ее последний муж, продюсер и режиссер Сергей Сенин, трепетно хранит память об актрисе. Так, в 2016 году его стараниями в центре Москвы был открыт Музей-мастерская Людмилы Гурченко.

В связи с тем, что квартира стала музеем, а дача по наследству перешла дочери актрисы Марии, Сергей Сенин остался без дома. Вдовец Гурченко снимает жилье, передает Starhit со ссылкой на "Антенну".

"Нужно было продать и разделить, в том числе квартиру. Чтобы сохранить наш с Люсей дом и обстановку в нем, я отдал противоположной стороне дачу и доплату. До сих пор за эту доплату выплачиваю кредит. Сам не живу там уже 12 лет, снимаю жилье", - рассказал Сергей Сенин.

Вдовец отметил, что в жизни Людмила Гурченко была совсем не такой, как в фильмах. "Образ на экране часто переносят на саму Люсю, но в жизни она была абсолютно другим человеком, часто молчаливым интровертом. Но иногда именно молчание звучит громче слов. Например, она не принимала фразу: „Я тебя люблю“. Она ей не доверяла — ценила поступки, факты", - отметил Сенин.

Напомним, похоронили Людмилу Гурченко на Новодевичьем кладбище, как и полагается народным артистам СССР. Но такая почесть не понравилась бы самой актрисе. Дело в том, что Людмила Марковна не раз подчеркивала, что против гражданской панихиды и поминок. Просила не выставлять перед поклонниками в гробу. А главное — желала обрести вечный покой на Ваганьковском кладбище, рядом с родителями. Но вдовец последнюю волю не исполнил.