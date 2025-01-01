Финляндия начала крупные артиллерийские учения у границы с Россией

Учения Northern Strike 2025 пройдут на крупнейшем в западной Европе полигоне "Роваярви" в Восточной Лапландии. Этот полигон располагается примерно в 100 километрах от границы с Россией.

Как заявил подполковник финской армии Киммо Руотсалайнен, руководящий маневрами, Northern Strike 2025 — самые масштабные артиллерийские и минометные стрельбы, организованные в Финляндии за весь год.

Общая численность сил, принимающих участие в этих маневрах, составляет примерно 2,2 тысячи военнослужащих и 500 единиц техники. В учениях также задействовано польское подразделение тяжелых реактивных систем залпового огня, сообщает РБК.

В сентябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Финляндия, как и Норвегия, Польша и прибалтийские государства усиливают военное присутствие вблизи российской территории, также вовсю строят стены и заградительные сооружения. Политик предупредил, что мы не намерены оставлять это без должной реакции — Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией.

Финляндию назвали единственной страной Европы, которая готова к потенциальному вооруженному противостоянию против России. Во Франции отмечали, что потенциальная конфронтация России и НАТО "теперь не просто гипотеза", однако до сих пор практически никто в Европе к такому сценарию не готов.