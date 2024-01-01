На могиле Владимира Левкина установили памятник

Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года. Артист больше 20 лет боролся с онкологическим заболеванием. Исполнителя похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. К годовщине смерти знаменитого певца семья установила памятник на его могиле.

Монумент выполнен в виде сцены, где разместили один из последних портретов Владимира Левкина. Также на постаменте установили золотой микрофон, гитару и выложили звезду. Интересно, что красное покрывало с памятника сняли его дочери Виктория от первого брака и Ника.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Мой любимый… Ты жить не мог без сцены… Теперь благодаря твоим друзьям, поклонникам, неравнодушным людям и семье, ты всегда будешь на ней. Напевай нам с небес в свой золотой микрофон. А гитара, которая всегда рядам, пусть принесет удачу музыкантам, которые будут к ней прикасаться… И надеюсь, где-то там… в другом измерении ты заценил свою именную звезду и памятник тебе… Спасибо за все, мое солнышко", - обратилась к Левкину безутешная вдова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Отметим, что сегодня, 17 ноября, ровно год, как не стало Владимира Левкина. Супруга Маруся не может свыкнуться с потерей. "Год без тебя… Как же мне тебя не хватает… Я тебя люблю", - написала Левкина.