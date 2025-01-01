В Петербурге задержали двух мошенников, совершавших 6 тысяч звонков в сутки

В Санкт-Петербурге задержали пособников телефонных аферистов с Украины. Злоумышленники незаконно использовали абонентский терминал пропуска трафика

Полиция выяснила, что с июля 2025 года двое жителей Подмосковья по заданию кураторов с Украины снимали квартиры в Северной столице. В них они разместили оборудование для работы IP-телефонии, через эти устройства совершался массовый обзвон.

"Пресечение противоправной деятельности позволило заблокировать прохождение до шести тысяч звонков в сутки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За выполнение своих задач фигуранты дела зарабатывали от 50 до 80 долларов США в сутки. Деньги они получали в криптовалюте.

В ходе обысков правоохранители изъяли GSM-шлюз, ноутбук, роутер, смартфоны, более 700 сим-карт различных операторов связи и другие предметы. Возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество и "Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции". Задержанные заключены под стражу.