Рособрнадзор высказался о разделении ЕГЭ по русскому языку на уровни

Рособрнадзор не планирует разделять единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на базовый и профильный уровни. Об этом рассказал в понедельник, 17 ноября, руководитель ведомства Анзор Музаев.

Как пояснил Музаев, "мы не видим необходимости сейчас, ни эксперты Министерства просвещения, чтобы, как и в базовой математике, идти на такое направление".

Планов "разбивать русский язык на базу и профиль, как это есть у нас в математике", сейчас нет, поскольку Рособранадзор и Минпросвещения не усматривают в этом целесообразности.

Анзор Музаев также подчеркнул, что модель сдачи ЕГЭ по русскому языку отработана годами, а средние баллы свидетельствуют, что из всех предметов, по которым сдают такой экзамен, русский язык — один из лучших, сообщает РИА Новости.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов, говоря о возможности введения ЕГЭ по предмету "Духовно-нравственная культура России" (ДНКР), допустил, что "предметные результаты ДНКР войдут в единый государственный экзамен". Позднее Минпросвещения уточнило, что речь не идет о введении отдельного экзамена по духовно-нравственной культуре России.

Также сообщалось, что абитуриентам, поступающим на технические специальности в российские высшие учебные заведения, могут предоставить возможность сдавать экзамен еще по одному предмету. Это позволит претендентам заработать дополнительные баллы и увеличить свои шансы на поступление.