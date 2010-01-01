Самойлова назвала причину развода с Джиганом

Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) в начале октября. Что стало причиной расставания пары, не сообщалось. Примечательно, что именно модель стала инициатором развода.

Сегодня, 17 ноября, состоялось новое заседание по бракоразводному процессу. В суде появилась Оксана Самойлова. А вот Джигана замечено не было. Тем не менее, известно, что рэпер желает сохранить семью, поэтому попросил суд два месяца на примирение. А вот Оксана серьезно настроена положить конец браку.

Она поговорила с журналистами и заявила, что поводом для развода стали не измены рэпера, слухи о которых то и дело муссируются в Сети. Оксана объяснила, что "просто устала", и счастлива, что Джиган наконец начал больше заниматься детьми, а до развода она "тянула все сама".

Также Оксана призналась, что пока не готова к новым отношениям. "Я вообще ничего не хочу. Не хочу никаких ухаживаний. Наконец настало время, которое я хочу посвятить самой себе, познакомиться с собой, понять, кто я и что я, что мне интересно в этой жизни кроме детей и семьи", - сообщила Самойлова VOICE.

Напомним, Оксана Самойлова и Джиган встретились в 2010 году. Между ними сразу возникли чувства, влюбленные стали жить вместе. А свадьбу сыграли в 2012-м. Блогерша родила музыканту четверых детей.