Собянин и Токарев открыли два новых корпуса Морозовской больницы

В Москве в Морозовской детской больнице открыли два новых корпуса. В церемонии участвовали мэр Сергей Собянин и президент корпорации "Транснефть" Николай Токарев - компания активно занималась модернизацией клиники.

В одном из исторических зданий после ремонта расположился уникальный Центр ранней помощи. Там проводят реабилитацию недоношенных детей. В обновленных корпусах внедрены современные цифровые решения для регистрации пациентов. Благодаря этому время на оформление значительно сократилось. А для маленьких посетителей и их родителей сделали комфортные зоны ожидания и игровые уголки.

"Морозовская больница - одна из старейших в городе. Формировалась как крупнейший в стране медицинский благотворительный проект. Эти традиции продолжаются и по нынешнее время. Москва построила новый корпус, занимается реконструкцией, оснащением оборудованием. Организации Москвы и благотворительные фонды активно участвуют в восстановлении исторических корпусов", - сказал мэр.