Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не оставила без внимания попытки дерусифицировать котов и кошек на Украине. Украинский публицист Илько Лемко утверждает, будто украинский кот должен говорить "Няв", а не "Мяу".

Захарова в комментарии kp.ru предложила успокоить автора странной инициативы тем, что "данное контрактное "мяо" — это транскрипция английского "meow".

По мнению чиновницы, "на последние две недели осени такого объяснения должно Ильке хватить", а "зимой его отпустит".

Не оставил заявление Лемко без внимания и депутат Государственной думы Виталий Милонов. Парламентарий, как сообщается в его Telegram-канале, пообещал украинцам, что "кошки будут продолжать мяукать, радостно встречая русскую армию после очередного победного марш-броска". Авторам инициатив наподобие предложения дерусифицировать котов Милонов порекомендовал обратиться к психиатрам.

Ранее Киевский горсовет в рамках дерусификации решил переименовать улицы, названные в честь поэтов Александра Блока, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина и Ивана Крылова. Например, улица Блока получила имя украинского писателя и поэта Майка Йогансена, улица Крылова — украинской писательницы Натальи Кобринской.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что остро по-прежнему стоит вопрос защиты прав национальных меньшинств на Украине, включая восстановление статуса русского языка и прекращение преследования канонической Украинской православной церкви (УПЦ).