Российские войска освободили за минувшие сутки сразу три населенных пункта в зоне проведения Спецоперации.
Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Платоновка в ДНР, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.
Бойцы группировки "Север" взяли населенный село Двуречанское в Харьковской области, а группировка "Восток" - Гай в Днепропетровской области.
Кроме того, ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Малой Токмачки в Запорожской области. Командование и личный состав 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии сделали серьезный шаг к победе и достижению целей спецоперации, подчеркнул глава Минобороны.