Российские войска освободили за минувшие сутки сразу три населенных пункта в зоне проведения Спецоперации.

Подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Платоновка в ДНР, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Бойцы группировки "Север" взяли населенный село Двуречанское в Харьковской области, а группировка "Восток" - Гай в Днепропетровской области.

Кроме того, ВС России поразили объекты топливно-энергетического комплекса и железнодорожной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военных с освобождением Малой Токмачки в Запорожской области. Командование и личный состав 42-й гвардейской Евпаторийской Краснознаменной мотострелковой дивизии сделали серьезный шаг к победе и достижению целей спецоперации, подчеркнул глава Минобороны.