Лукашенко предупредил о попытках разорвать братство России и Беларуси

Никто не сможет разорвать близкие отношения Минска и Москвы, хотя подобные попытки предпринимаются весьма активно. Об этом рассказал в понедельник, 17 ноября, президент Беларуси Александр Лукашенко, встречаясь с губернатором Ростовской области России Юрием Слюсарем.

Белорусский лидер подтвердил, что Россия и Беларусь как участники Собзного государства испытывают "давление извне колоссальное", поэтому "нам надо удержать свое".

Лукашенко заверил, что "Беларусь и Россия были вместе и будут", а также подчеркнул, что в сложившейся геополитической ситуации "надо выдержать, это надо удержать", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Беларуси предостерег недругов от провокаций и агрессии, предупредив, что "мы можем бахнуть, если будет плохо". Политик напомнил о размещении в стране комплексов "Орешник" и заявил: "Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь".

До того пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверял, что Беларусь как часть Союзного государства может рассчитывать на защиту России, тем более что "Белоруссия действительно тоже сталкивается с недружественным окружением, с потенциальными угрозами по отношению к своей стране".