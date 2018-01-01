Вдова актера Романа Попова не может содержать огромный дом в элитном поселке

Вдова актера Романа Попова Юлия продает загородный особняк. Цена вопроса - 52 миллиона рублей. Сообщается, что Юлия, которая работает учительницей, просто не в состоянии содержать такой большой дом в элитном поселке, расположенном неподалеку музея-усадьбы Архангельское.

Площадь трехэтажного дома 300 "квадратов", земля — 2,1 сотки. На первом этаже расположены гостиная и столовая, санузел, терраса, гараж. На втором и третьем этажах — пять спален, три санузла, гардеробная, балкон, выход на открытую эксплуатируемую кровлю.

На вырученные с продажи особняка деньги вдова Романа Попова хочет купить квартиру в Москве, передает "КП".

Напомним, звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Роман Попов скончался 28 октября. Ему было 40 лет. У артиста осталось трое детей. Злокачественную опухоль головного мозга у актера обнаружили в 2018 году, он долго восстанавливался и проходил противосудорожную терапию.