Крупный пожар в Мытищах обошелся без пострадавших

Несколько часов потребовалось спасателям МЧС, чтобы потушить крупный пожар в Мытищах.

Утром 17 ноября загорелся склад на территории Никольского храма. На складе хранились горюче-смазочные материалы, поэтому дыма было много - им заволокло большой участок Ярославского шоссе и парковку у распложенного рядом торгового центра.

Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет. По предварительным данным, причиной произошедшего стали неполадки в работе электрооборудования.