Собянин открыл Центр ранней помощи в Морозовской детской больнице

В год и семь месяцев Фатима развивается, как и ее сверстники. Сложно поверить, что девочка родилась недоношенной и весила всего 480 граммов - буквально помещалась в ладонях матери! Врачи день за днем выхаживали кроху в реанимации, но помощь ей требовалась и после выписки из роддома. Уже долгое время Фатима - под пристальным наблюдением специалистов Морозовской больницы.

Все эти специалисты в одном месте: педиатр, невролог, ортопед, пульмонолог, офтальмолог. Здесь будут оказывать всю необходимую поддержку детям, которые родились раньше срока с низкой массой тела. Уникальный Центр ранней помощи для недоношенных детей в Морозовской больнице открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил руководство компании "Транснефть", которая финансировала работы по реконструкции исторических корпусов.

"Морозовская больница, одна из старейших в городе, формировалась как такой крупный, крупнейший в стране медицинский благотворительный проект. Ну и эти традиции продолжаются по нынешнее время. Москва построила новый корпус, занимается реконструкцией, оснащением оборудованием. Организации Москвы, благотворительные фонды активно участвуют в восстановлении исторических корпусов. "Транснефть", Николай Петрович лично занимается этим проектом. Три корпуса при его помощи здесь восстановлено. Сегодня мы открываем два таких корпуса. Исторические корпуса плохо приспособлены были для медицины, но сегодня действительно являются серьезным медицинским центром", – сказал глава города. "Конечно, это событие не только в масштабе Морозовской детской больницы, но, я бы сказал, в целом детской медицины в стране, учитывая высокий статус Морозовской больницы как ведущего лечебного учреждения. <…> И, конечно, я хотел бы поблагодарить всех за такую большую работу, кто участвовал в ней. Хочу отметить еще очень высокий уровень взаимодействия с правительством Москвы. Мы уже не один год вместе сотрудничаем и оказываем помощь и поддержку учреждениям здравоохранения, образования, культуры в городе Москве", – отметил Токарев.

Новый городской проект "Ранняя помощь" обеспечит комплексную поддержку каждому маленькому пациенту и его семье. Амбулаторные центры открыты на базе четырех детских больниц Москвы. Для каждого ребенка там составляют индивидуальную программу лечения. А в специально созданных Центрах развития с детьми, помимо врачей, будут работать дефектологи, психологи, логопеды - они научат ходить, говорить, общаться - сделают все, чтобы в три года ребенок пошел в обычный детский сад.