В Москве прошел семейный образовательный форум "Навигатор поступления". Главной темой выставки стало знакомство российских школьников с китайскими вузами.

Будущим абитуриентам рассказали, какие специальности будут доступны для студентов нашей страны и про особенности обучения в университетах Китая. Особое внимание уделили экзамену HSK - это главный языковой тест для иностранных студентов.

Мероприятие приурочено к "Перекрестным годам образования". Эта программа стартует в 2026 году и укрепит сотрудничество двух стран в сфере науки и образования. Также школьники смогли узнать о нововведениях в правилах приема в российские вузы и колледжи.