"День Мосгортранса" прошел в МАДИ

"День Мосгортранса" прошел 17 ноября в Московском автодорожном институте. Там презентовали новый автобус - ПАЗ "Ситимакс-9".

В салоне удобные кресла, а поручни крепятся по новой технологии - не к полу, а только к боковым конструкциям. Так поездки пассажиров станут комфортнее. Также автобус отличается большими широкими двухстворчатыми дверями, благодаря чему площадь пола увеличена до рекордных 10 метров.

"Общая вместимость автобуса - 77 пассажиров. Благодаря короткой колесной базе он отличается высокой маневренностью - для узких улиц, для маршрутов с невысокой пассажиронасыщенностью. Сразу после экспозиции здесь автобус поедет на тестовые испытания. Он будет работать на реальных маршрутах", - сказал Николай Асаул, генеральный директор ГУП "Мосгортранс".