"Идиоты" в МХТ: театр представил свою версию культового романа Достоевского

Исследование природы человеческой души начинается до основного действия. Театральные софиты высвечивают суету, приветствия и улыбки - на короткое время актеры и зрители меняются местами.

"Это что-то необязательное, но возможное здесь. И оно каждый раз какое-то разное. И ты рассматриваешь людей. Это так прекрасно - рассматривать людей!", - говорит Сергей Волков, режиссер, исполнитель главной роли.

Особенно это удается в камерном пространстве. Поэтому спектакль "Идиоты" по почти одноименному роману Достоевского выходит на Малой сцене МХТ имени Чехова. Сергей Волков здесь одновременно режиссер-постановщик и исполнитель главной роли князя Льва Мышкина.

"Он крайне редко или вообще никогда не садился в зал, ничего не смотрел. Упадет, повернется и смотрит одним глазом, что мы там делаем. И при этом после каждого прогона у него в голове все замечания, что он хотел сказать", - рассказывает актриса Аня Чиповская.

На сцене - всего четыре актера, но раскрытых характеров и сюжетных линий гораздо больше. Чиповская, например, играет не только роковую Настасью Филипповну, но и циничного Тоцкого. Такой ход разрывает шаблоны и зрительские ожидания.

Сергей Волков предлагает не классическое прочтение романа Достоевского, а его призрачную, субъективную фантазию. Действие на сцене начинается там, где в романе оно заканчивается: в квартире Рогожина, обставленной банками со "ждановской жидкостью". Да и сам Рогожин нетипичный.

В спектакле нет привычного занавеса и закулисья. Актеры практически все время находятся на сцене, при этом им удается исчезать и появляться. Название - во множественном числе. "Идиоты" в МХТ - попытка услышать полифонию голосов, столкнуть их друг с другом и понять, что трагедия - это отражение той бездны, с которой сталкивается каждый.