В Новосибирске завершился социокультурный фестиваль "Система Фест"

Для этих школьников, студентов и молодых ученых будущее меняется прямо сейчас. На несколько дней Новосибирск стал площадкой возможностей для талантливой молодежи. Здесь прошел масштабный социокультурный фестиваль "Система Фест". В числе его организаторов - благотворительный фонд АФК "Система" и цифровая экосистема МТС.

"Ключевым направлением работы благотворительного фонда "Система" является выявление, сопровождение и развитие молодых талантов. Мы реализуем проекты от профориентации в школе до первого рабочего места для молодых специалистов. Широкий формат – это формат профориентационных недель, когда в образовательных организациях конкретного региона проходят хакатоны, карьерные встречи, работы с профильными экспертами", - отметила Лариса Пастухова, президент благотворительного фонда "Система".

С актуальными профессиями в приоритетных отраслях молодежь знакомят индустриальные партнеры-ведущие работодатели региона. В том числе - один из лидеров сервиса гостеприимства Cosmos Hotel Group.

"Такие фестивали нужны, потому что они привлекают внимание, это постоянная работа с молодежью, открываются двери больших наших компаний внутри АФК "Система". Для того, чтобы каждый молодой человек смог посмотреть на тему своего будущего через профессию", - сказал Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group.

Новые карьерные возможности увидели уже тысячи школьников и студентов страны: в этом году профориентационные недели прошли в 20 российских регионах.