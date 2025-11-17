Знакомая видела мальчика-инвалида из Балашихи незадолго до его убийства: "Он смотрел на меня, ручку протягивал"

Это, без преувеличения, одно из самых страшных и жестоких преступлений в Московском регионе за последние месяцы. То, что нашли в Гольяновском пруду в Восточном округе столицы занимавшиеся благоустройством рабочие, потрясло всех. Окровавленный пакет, а в нем - рюкзак. Внутри - голова светловолосого мальчика, отпиленная от тела лобзиком.

Предварительное заключение покажет: шестилетнего ребенка сначала задушили, а уже потом расчленили. Позже станут известны жуткие детали: голову положили в школьный рюкзак его девятилетней сестры. Позднее тело обнаружат на балконе в одном из многоквартирных домов Балашихи, где проживала мать погибшего, 31-летняя Елена. По предварительным данным, у женщины были проблемы с психикой.

Знакомая, которая сдавала ей квартиру, рассказала о задержанной. Она отметила, что поначалу Елена казалась ей совершенно нормальной, они даже стали общаться. Однако впечатление у женщины изменилось, когда она узнала, что Елена употребляет наркотики. А проверяя квартиру, она неизменно заставала там бардак, однако ни разу не видела следов запрещенных веществ. Интересно, что и детей женщина поначалу тоже не видела. У нее сложилось впечатление, что муж не отдавал Елене дочь и сына.

"Про себя сказала: "Я не вывожу сама". Я удивилась: это же твои дети? Она ответила, что дочка что-то от нее постоянно хочет, ее это бесит. И, как я поняла, у нее часто срабатывала агрессия на них. В последнее время она писала, что сын постоянно с ней живет", - отметила женщина.

Сама Елена ей признавалась, что состоит на учете у психиатра, поэтому ей не отдавали детей. Кроме того, она упоминала, что якобы лишена родительских прав. Сдавшая Елене квартиру женщина видела ее сына.

"Погибший мальчик был инвалидом. Я его видела. У меня сейчас слезы, когда думаю, что я, возможно, могла предотвратить трагедию. Ребенок не ходил, все время находился в инвалидной коляске, не разговаривал. Помню, он смотрел на меня, ручку протягивал. Хороший, ласковый мальчишка. Он к матери был привязан", - рассказала собеседница "МК".

При этом дочь Елены она никогда не видела. Женщина подчеркнула, что, когда узнала о наркотической зависимости жилицы, немедленно рассказала об этой хозяйке квартиры. Та планировала выселить ее, потому что боялась за состояние недвижимости.