Германский министр обороны Борис Писториус, объявив о неизбежности войны с Россией, снял последние сомнения в том, кто на самом деле является агрессором. На это указала в понедельник, 17 ноября, официальный представитель Министерства обороны России Мария Захарова.

Писториус сослался на неких "военных экспертов и спецслужбы", по данным которых "Россия восстановит свои Вооруженные силы до такой степени, что будет способна нанести удар по одной из стран НАТО на востоке" уже с 2028 года. Есть, по утверждению политика, и склонные полагать, что "у нас было последнее мирное лето".

Мария Захарова в комментарии РИА Новости, оценивая высказывания Писториуса, подчеркнула, что "теперь нет сомнений в том, кто агрессор".

Ранее во Франции утверждали, что потенциальная конфронтация России и НАТО "теперь не просто гипотеза", однако до сих пор практически никто в Европе к такому сценарию не готов. Французские СМИ полагают, что "пробуждение налицо, но логистика с трудом поспевает".

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, допустил два варианта развития событий в дальнейшем. Сенатор заявил, что "если Европа потеряла голову, то она пойдет на прямой конфликт с нами". Однако "если там осталось немного разума, то они поймут, что с Россией воевать бесполезно". Джабаров призвал европейцев пойти по пути нормализации отношений с Москвой.