Осень в Москве завершится околорекордной оттепелью

Ноябрь в Москве и Подмосковье, вероятнее всего, завершится с положительной аномалией температуры. Такое прогноз дает в понедельник, 17 ноября, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что во вторник, 18 ноября, средняя температура воздуха будет превышать норму на пять-шесть градусов. К концу недели положительная аномалия сократится до двух градусов, сообщает РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил в эфире телеканала "Россия 24", что новый циклон несет на Русскую равнину почти рекордную оттепель и ледяные дожди. Пик потепления придется на 18 ноября, когда в Москве столбики термометров поднимутся до околорекордных девяти градусов тепла.

Метеоролог Михаил Леус отметил в своем Telegram-канале, что температура воздуха в западных, центральных и южных районах Московского региона уже перешла в зону положительных отметок. В ближайшие часы рост температуры продолжится.

При этом осадки в Москве и Подмосковье постепенно переходят в дожди, мокрый снег отмечен только Шереметьево, а гололеды зафиксированы преимущественно в северных районах столичного региона.