Буланова рассказала о подлом предательстве своей подтанцовки: "Некрасивая история"

Татьяна Буланова переживает новую волну популярности после того, как ее песни "залетели в тренды", то есть распространились в Сети и привлекли внимание молодежи.

А недавно успех артистки только укрепился благодаря ее подтанцовке. Артисты выступают с певицей более 20 лет, но лишь сейчас оказались под пристальным вниманием общественности. В Сети подтанцовку Булановой назвали "энергосберегающей", однако сама Татьяна спокойно отнеслась к подобному эпитету.

Но сейчас стало известно, что коллектив артистки распался. Вначале один из танцоров Дмитрий Берегуля заявил, что берет паузу из-за проблем со спиной. А теперь сама Татьяна Буланова сообщила, что и двое других артистов из подтанцовки ушли из команды.

"Я с ними больше не работаю. Не хочу об этом говорить, некрасивая история. Честно говоря, просто предали... Мне кажется, люди просто не выдержали испытания медными трубами. Ну, с Димой Берегулей у нас лучше отношения, с Аленой и Максом хуже. Они себя ведут некрасиво", - пожаловалась Буланова Starhit.

Певица не стала уточнять, что конкретно случилось, только лишь оговорилась, что в начале гастролей они ее подвели. Уже месяц артистка выступает с новыми танцорами. "Я не ожидала от них такого. Я такой человек, я не люблю менять людей, мне нравится наша команда, но что тут поделать…" - заключила расстроенная артистка.