Путину доложили об итогах работы и планах ФНПР

Владимир Путин принял в Кремле председателя Федерации независимых профсоюзов России. Сергей Черногаев доложил президенту об итогах работы и намеченных планах.

Среди успешных инициатив - индексация пенсий работающим пенсионерам и опережающий рост минимального размера оплаты труда. Особое внимание уделяется поощрению наставничества, помощи семьям с детьми и участникам специальной военной операции. В этом году объединение отмечает двойной юбилей: 120 лет профсоюзному движению в России и 35 - Федерации независимых профсоюзов.

"ФНПР у нас – ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее: 44, по-моему, отраслевых общероссийских профсоюзов и почти 20 миллионов членов профсоюзов, 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений. Выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую – по защите прав, интересов работников. ФНПР осуществляет свои функции и как партнер в трехсторонней комиссии работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих", - сказал президент.