Песков рассказал, когда состоится встреча Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только будут выполнены условия для этого. Заявление такого содержания сделал в понедельник, 17 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, мероприятия такого рода требуют тщательной подготовки и соответствующих условий, однако "сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят".

При этом Песков подтвердил, что "все мы заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже" (цитаты по ТАСС).

Ранее американский лидер Дональд Трамп, говоря об отмене встречи в Будапеште, заявил, что "не хотел ее проводить, потому что не думал, что там произойдет что-то значимое". Тем не менее, если этой встрече все-таки суждено состояться, "я хотел бы провести ее в Будапеште", поскольку это "будет хорошо", отметил политик.

Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что контакты между Россией и Соединенными Штатами сохраняются, хотя и в ограниченном масштабе. В Кремле исходят из того, что "если будем продолжать обсуждать украинский кризис, то будем соблюдать это на основе пониманий, достигнутых в Анкоридже".