В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, однако нашему государству приходится предпринимать меры по обеспечению своих интересов. Такое заявление сделал в понедельник, 17 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что война между Россией и НАТО может начаться до 2029 года.

Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС, напомнил, что "подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц". При этом Россия вынуждена обеспечивать свою безопасность, хотя никто не хочет войны с Североатлантическим альянсом.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что в странах Европы наблюдаются сильные промилитаристские настроения. Москва всегда понимала наличие подобной опасности, поэтому "все меры для обеспечения своих интересов и безопасности принимали заблаговременно".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что Европа не скрывает приготовления к новой большой войне. Однако, по словам дипломата, Россия не может согласиться с тем, чтобы Евразия стала вотчиной Североатлантического альянса.