Президент Франции Эммануэль Макрон и предводитель киевского режима Владимир Зеленский подписали в понедельник, 17 ноября, соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.

Как сообщает Reuters, официально Париж пока не раскрывал детали подписанного документа. Однако предполагается, что речь в соглашении идет о поставках французских истребителей Rafale для украинской армии.

Зеленский уже заявил, что рассчитывает на сотню таких самолетов. В соцсетях глава киевского режима назвал соглашение историческим, поскольку оно обеспечит ВСУ системами противовоздушной обороны SAMP-T, радарами к системам ПВО, ракетами класса "воздух-воздух" и авиабомбами.

Также стороны планируют развернуть совместные проекты в ОПК, включая производство дронов-перехватчиков и развитие критических технологий и компонентов, которые могут быть интегрированы в украинские беспилотники.

Тем временем вице-премьер Италии Маттео Сальвини усомнился в целесообразности дальнейшего накачивания киевского режима вооружениями. Политик заявил, что наивно полагать, будто отправка вооружений на Украину гарантирует отвоевание украинской армией потерянных территорий.

Источники рассказали, что некоторые европейские лидеры все больше сомневаются в способности Киева одолеть Москву. Это скептицизм привел к смене подхода европейцев в оказании поддержки Украине. Помощь не прекращают полностью, однако нынешние действия Европы "имеют куда более реалистичный вектор".