Рособрнадзор призвал не пугать детей перспективой стать дворником

Руководитель Рособрадзора Анзор Музаев раскритиковал родительский прием с запугиванием детей, не желающих учиться. Главе профильного ведомства не понравилось, что некоторые взрослые грозят нерадивым чадам, что тем придется в будущем "работать дворником".

Как заявил Музаев, которого цитирует АГН "Москва", "вот это абсолютно не мотивация — она часто приводит к ненужным трагедиям в семьях".

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что "просил бы родителей вот этой фразой абсолютно не пользоваться".

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова рассказала ТВЦ, что ребенка нельзя ругать за плохие оценки в школе, чтобы не навредить его самооценке. Нужно спокойно и без оскорбительных формулировок объяснить, что оценка — это не отражение его как личности, а показатель уровня знания темы.

Заботясь о здоровье подрастающего поколения, Министерство просвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня. Установлены четкие временные рамки работы в соответствии с СанПиНами. Например, проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается.