Памятника нет, ваза упала, крест накренился: вот что стало с могилой Светланы Светличной через год после похорон

16 ноября исполнился год со дня смерти прославленной актрисы Светланы Светличной, звезды фильма "Бриллиантовая рука".

В последний путь звезду фильмов "Стряпуха", "Место встречи изменить нельзя" и "Семнадцать мгновений весны" проводили близкие, коллеги, друзья. Мероприятие прошло в Доме кино, в Белом зале. Почтили память актрисы Валерий Баринов, Александр Панкратов-Черный, Прохор Шаляпин, Алена Кравец и другие.

Изначально предполагалось, что последний приют Светлана Светличная обретет на Ваганьковском кладбище, где покоятся ее муж, актер Владимир Ивашов, и младший сын Олег. Якобы этого хотела сама артистка. Однако родственники приняли решение упокоить актрису на Троекуровском погосте. Оказалось, что на Ваганьковском попросту не было места.

В честь годовщины со дня смерти актрисы журналисты посетили могилу Светличной. Они обратили внимание, что крест немного покосился, ваза с живыми цветами упала, а памятника, который обычно устанавливают как раз на годовщину смерти, так пока и не появился. Последнее пристанище артистки сиротливо прикрыто еловыми ветками да украшено старым венком. Сотрудники кладбища рассказали, что ни разу не видели приходивших на могилу Светланы Светличной людей, передает aif.ru.