Принца Гарри поймали на наглом вранье: крупно подставил Уильяма

Герцог Сассекский отправился в Канаду, выставив поездку как официальный визит. В это же время в Бразилию прилетел принц Уильям. Поведение Гарри дворец назвал попыткой затмить старшего брата.

Когда представители Букингемского и Кенсингтонского дворца направили официальную жалобу герцогу Сассекскому, он ответил наглым враньем. Гарри заявил, что заранее уведомлял королевскую канцелярию о поездке.

Интересно, что офис герцога Сассекского отказался раскрыть, когда было дано предупреждение и кому. В британской прессе сразу вспомнили знаменитую фразу покойной Елизаветы II: "Воспоминания могут отличаться". Королева произнесла эти слова, когда отвечала на печально известное телеинтервью Гарри и Меган Опре Уинфри.

Что поразительно, в последнем споре между командой Гарри и дворцом, так это его время. Сейчас королевская семья продолжает бороться с последствием скандала принца Эндрю, а Гарри, который так рвался примириться с отцом, вместо того, чтобы протянуть руку помощи, создает еще одну головную боль для монарха.

"Он мог бы показать, каким активом когда-то был, но он лишь бесит короля, захватывая самую важную для Уильяма неделю в году, а затем, нагло лжет об этом", — пишет Express.

Всего за несколько месяцев до этого помощники Гарри проводили переговоры в Лондоне в попытке примирить герцогов Сассекских с британскими родственниками. "Это был шанс для Сассексов доказать, что они друзья, а не враги, и готовы работать с дворцом, а не против них. Но вот мы снова разочарованы в Гарри и Меган", — отмечает издание.