Российская армия в зоне СВО освободила сразу три населенных пункта - Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области. Отличились бойцы группировок "Север", "Юг" и "Восток". Наши подразделения также продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске и Купянске. А в Димитрове, как сообщили в Минобороны, штурмовые отряды ведут наступательные действия в микрорайонах Восточный и Западный. За сутки от националистов очищено более 30 зданий.

Целеуказание для расчёта тяжёлой огневой системы "Солнцепёк" пришло ночью. Машина уже была готова к выполнению задачи. Оставалось только прибыть в зону проведения стрельбы.

Первый выстрел - пристрелочный. Оператор беспилотника смотрит, как лёг снаряд и после поправки - уже залп всеми оставшимися боеприпасами. В результате наступательных действий группировки войск "Север" под контроль наших сил перешёл населённый пункт Двуречанское Харьковской области. "Южная" группировка продолжает охватывать с флангов Северск, по уже отработанной и дающей результате тактике берёт город в окружение.

Наши штурмовики рассказали, как освобождали Орестополь в Днепропетровской области. Артиллерия точно отрабатывала по укрепрайонам противника. А операторы беспилотников ловили врага, когда тот пытался проводить передислокацию. Штурмовики заходили в населённый пункт в туман. Разбили село на квадраты и приступили к зачистке.

По сути, единственной угрозой со стороны противника были дроны. А вот пехота в прямое боестолкновение вступать не спешила и при первой же возможности отступала.

В окружённых Красноармейске и соседнем Димитрове наша армия уничтожает тех, кто отказывается сложить оружие или пытается выбраться из котла. В ходе зачистки жилых кварталов наши бойцы взяли в плен украинского военнослужащего. Оказалось, что Роман Шахун - единственный выживший участник операции украинской разведки, когда две недели назад на американских вертолёта "Блэк Хок" в город забросили команду спецназа.

Шахун служил в спецподразделении "Чёрная зима" главного управления разведки Украины. Рассказал, что весь десант после высадки был уничтожен дронами. Сам он получил ранение и все две недели прятался в полуразрушенном доме.

Сейчас ВСУ периодически предпринимают попытки деблокировать окружённый в Красноармейске и Димитрове гарнизон. Удары идут со стороны Гришино. Это наш дрон летит по улице села в поисках цели. Оператор замечает местного жителя. Пожилой мужчина крестится.

Наш боец отводит ударный дрон в сторону, и чтобы не пугать гражданского, облетает его по большой дуге. Отправляется дальше, в поисках военной цели. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Гай Днепропетровской области. Таким образом поддерживается темп наступления на Запорожском фронте в сторону крупного оборонительного узла ВСУ - города Гуляй Поле.