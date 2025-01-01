Зарплата с 1 января 2026 года вырастет у 5 млн россиян

С 1 января 2026 года заработная плата в России вырастет еще практически 5 миллионов работников. Об этом рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.

Такие данные глава ФНПР привел во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, рассказывая о деятельности профсоюзного объединения.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Черногаев напомнил, что законодательно установлена норма об опережающем росте минимального размера оплаты труда (МРОТ) темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен.

Заработная плата в России уже выросла у 4,2 миллиона работников, а с 1 января 2026 года вырастет еще практически у пяти миллионов человек, пообещал глава ФНПР. Кроме того, поправки в Трудовой кодекс предусматривают дополнительные выплаты за наставничество примерно для 4 миллионов человек.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов подчеркивал, что социальная политика — главный приоритет проекта федерального бюджета на следующие три года. В нем в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств, включая зарплаты бюджетников.

При этом в США бюджетники остались без зарплаты из-за шатдауна — в 2025 году он затянулся на рекордные 43 дня. Сотни федеральных служащих США выстроились в очереди за бесплатными продуктами из-за шатдауна. При этом глава государства Дональд Трамп отплясывал перед экипажем авианосца USS George Washington, который также сидел без довольствия.