Одна улика в деле исчезнувших Усольцевых не дает покоя криминалистам: в поход выходного дня это с собой не берут

В Красноярском крае второй месяц продолжаются поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью и 12-летним корги ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись.

Основная версия произошедшего — семья заблудилась и погибла. Но так как до сих пор не найдены никакие следы погибших, в Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Выяснилось, что у Сергея в США живет сын, а сам он сотрудничал с заграничной фирмой и имеет связи с американской церковью.

После обследования машины, которую Усольцевы оставили в ближайшем к горе Бурантинка поселке, версию о побеге обсуждают все активнее. Дело в том, что в бардачке автомобиля найдена крупная денежная сумма — 300 тысяч рублей.

Кроме наличных, в салоне нашли зарядки, детское кресло, игрушку, кроссовки и женскую сумку. Туристического снаряжения семья с собой в поход не взяла. Это подтверждает, что поездка в тайгу задумывалась как короткая прогулка без ночевки. Тем не менее именно наличие в машине 300 тысяч рублей укрепило мнение тех, кто считает, что Усольцевы могли исчезнуть в тайге намеренно. Согласен с этим и криминалист Михаил Игнатов

"Вероятно, оставленные деньги — это попытка скрыть следы при бегстве. Чтобы запутать следствие. Потому что какая семья берет столько наличных в поход выходного дня?", — заявил специалист в беседе с "АиФ".

Местные жители, последними видевшие Усольцевых, тоже активно обсуждают возможный побег туристов за границу, в том числе в США. Мол, ни один родитель не повел бы ребенка в тайгу в легкой курточке, а Ирина и Сергей именно так и сделали, даже когда получили замечание от одной из жительниц села, что девочка в легкой одежде быстро замерзнет.