Президент Финляндии рассказал, когда пройдут переговоры по Украине

Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут состоятся не ранее февраля-марта следующего года. Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб в ходе пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте

"Обычно я оптимистичен, но сейчас я не ожидаю, что конфликт может закончиться в этом году. Я полагаю, что переговоры могут пройти не раньше февраля-марта следующего года", - сказал Стубб (цитата по ТАСС).

Ранее в Кремле сообщили, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится, как только будут выполнены условия для этого. Мероприятия такого рода требуют тщательной подготовки и соответствующих условий.