Анисина закатила грандиозный скандал из-за встречи Джигурды с Волочковой

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова после скандала с домашним видео воссоединились. Актер и бывшая прима Большого театра приняли участие в шоу, в котором звездам помогают бороться с вредными привычками.

Вот только жена Джигурды Марина Анисина такому развитию событий не рада. На своей странице в соцсети фигуристка закатила скандал. Она рассказала, что Никита согласился на участие в программе, только когда его заверили, что Анастасии там не будет. Но, приехав на съемочную площадку, актер увидел старую приятельницу.

Анисина уверяет, что организаторы шоу обещали, что Волочковой в реалити не будет. По словам спортсменки, и для нее, и для Джигурды появление экс-примы Большого театра стало неприятным сюрпризом.

"Я занималась договором, обманули. Мы ставили вопрос, будет ли Волочкова и нам сказали, что она не сможет. Когда Никита приехал на съемки, он мне позвонил и сказал: "Нас обманули! Здесь Волочкова"", — возмутилась Марина.

Высказалась Анисина и о конфликте мужа с балериной. Почти два года назад в Сеть слили видео, на котором нетрезвые Волочкова и Джигурда танцевали дома у Анастасии, в какой-то момент актер спустил до колен штаны балерины. Когда кадры появились в интернете, Волочкова заявила, что это Джигурда опубликовал видео. Никита свою вину так и не признал.

"Волочкова может обвинять кого угодно. Это выставил не Никита! Он ушел от этой ахинеи и занимается настоящим творчеством", — прокомментировала тот инцидент Марина Анисина.