Радиостанция "Судного дня" упомянула в эфире название одной страны НАТО

Радиостанция УВБ-76 в понедельник прервала молчание и передала несколько загадочных посланий.

Как сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", в эфире "жужжалки", как еще называют станцию, прозвучало семь слов слова. Среди них - "болонский", "пошлый", "нантотюк". Утром в понедельник станция также передала слова "жеребость", "оцинковщик" и "лесолед".

Однако особый интерес у энтузиастов, которые следят за эфиром радиостанции "Судного дня", вызвало сообщение с названием страны НАТО — "Латвия".

УВБ-76 вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Большую часть времени радиостанция транслирует маркер канала, который звучит как короткий жужжащий сигнал. Иногда в эфире раздаются голосовые сообщения на русском языке – отдельные слова или короткие фразы. При этом неизвестно, кто и с какими намерениями транслирует сигнал.