Российские чиновники отчитались о работе красочной фотографией: одна деталь вывела их на чистую воду

Белгородские чиновники попали впросак, проиллюстрировав новость о запуске карпов в пруд изображением, созданным нейросетью.

Креативом отличились сотрудники администрации Ракитянского района Белгородской области. В официальной группе в ВК накануне появился пост о том, что местные рыболовы-любители и власти провели зарыбление пруда на реке Ракита молодыми карпами. В качестве иллюстрации использовали созданное искусственным интеллектом изображение. На картинке десятки карпов сбились в кучу, но часть из них парили в воздухе над водой.

Пользователи сразу распознали работу ИИ и принялись шутить.

"А на фото какие то усачи прям из воздуха", "Ну, хотя бы не акулы", "Надо запустить и шагающих карасей".

После замечаний подписчиков администрация подтвердила в комментариях, что картинка сгенерирована ИИ.

"Постараемся вернуться к этой новости в сезон и сделать реальные фото", - пообещали в администрации района.