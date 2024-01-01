Вдова показала предсмертное фото Левкина: кислородная маска на лице и потухшие глаза

Владимир Левкин умер 17 ноября 2024 года. Артисту было 57 лет. Больше 20 лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Спустя год после трагедии Маруся Левкина, вдова артиста, пришла на шоу Андрея Малахова и впервые рассказала о последних днях жизни певца. На похоронах Левкина многих удивил вид вдовы — Маруся улыбалась, смеялась, старалась быть беззаботной. Лишь сейчас она призналась, что сдерживала рыдания, потому что муж просил ее не убиваться на его похоронах. На самом же деле, уже год Левкина не может перестать плакать.

"Никогда не думала, что буду плакать 365 дней в году. Думала, что пройдет неделя, девять дней, месяц, полгода… Но не было ни одного дня, чтобы я не плакала. Да, я научилась жить по-новому, не могу сказать, что ушла в уныние, потому что это грех", — поделилась Маруся с Малаховым.

Вдова призналась, что больше всего ее терзает то, что она настояла на госпитализации Владимира, ведь из больницы он уже не вернулся домой. Незадолго до смерти Левкина вся семья неожиданно собралась дома. Дочь Ника не ходила в школу, а у Владимира был перерыв между концертами.

"Мы провели все время втроем, покупали вкусняшки, пили гранатовый сок. Сейчас, когда вижу гранатовый сок, то он для меня остался напитком любви и счастливой жизни. Не сказать, что Володя умирал — это ведь я уговорила вызвать скорую и поехать, чтобы ему оказали помощь. Он не хотел, но испугался, посмотрев мне в глаза. Я тогда посмотрела и сказала: „У меня плохое предчувствие“", — призналась Левкина.

В больнице певцу стало хуже. Он сидел в палате в кислородной маске и был недоволен тем, что снова приехал в клинику. Владимир даже прислал жене фото, на котором запечатлен с грустными глазами в маске. Это последний его снимок.

"Не понимаю, зачем поехал, лучше бы дома остался", — писал экс-нанаец жене.

На следующий день Левкин резко ослаб, силы покидали его с каждым часом. Но врачи успокаивали, говоря, что проблем нет и это простая простуда. "И потом мне сказали в колл-центре: „Левкин в реанимации в тяжелом состоянии“. Я начала бегать по квартире и читать молитвы. Моя мама как почувствовала, приехала мама с пирожками, зашла домой, а я упала в обморок", — вспомнила Маруся.

Официальная причина смерти Владимира Левкина — отек легких. Вдова не может поверить, что победив рак, ее муж умер от последствий простуды.