Мишустин: Сотрудничество России и Китая доказало свою устойчивость

Партнерские отношения России и Китая прошли проверку временем и доказали свою устойчивость. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он с делегацией прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской Организации Сотрудничества. Оно намечено на завтра, 18 ноября.

Оно станет завершающим в этом году мероприятием ШОС под председательством России. В ходе встречи обсудили стратегическое партнёрство Москвы и Пекина в энергетике, а также нефтяной, газовой и атомной отраслях. В гуманитарной сфере завершаются перекрёстные Годы культуры России и Китая. Обсудили эффективное взаимодействие двух стран и в рамках Шанхайской Организации Сотрудничества.

Также глава российского кабмина в доме правительства встретился с первым вице-премьером Ирана. В ходе переговоров обсудили сотрудничестве в сфере безопасности. А также развитие торгово-экономических отношений и культурных, научных, туристических связей между Москвой и Тегераном.

А с главой монгольского кабмина обсуждали работу межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая отвечает за продвижение стратегических совместных проектов. Также речь шла об укреплении гуманитарных отношений. И расширении преподавания в Монголии русского языка.

На заседании ШОС в российскую столицу делегации прибывали до позднего вечера. На встречу, помимо государств - членов организации, прилетели представители стран - партнеров по диалогу и наблюдателей международных организаций и объединений.