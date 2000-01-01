Строительство АЭС "Эль-Дабаа" значительно опережает график

Египет. Провинция Матрух. На побережье Средиземноморья работают свыше 20 тысяч человек. В том числе и специалисты "Росатома" - всё это масштабное строительство АЭС "Эль-Дабаа". Новая станция будет соответствовать высочайшим стандартам не только эффектности, но и безопасности. Причем, все блоки оснастят российскими реакторами. Темпы строительства уже значительно опережают график.

На северном побережье Египта — на площадке АЭС "Эль-Дабаа", которую строит российская госкорпорация "Росатом", идут работы сразу на всех четырех энергоблоках. Египет впервые получает атомную станцию такого масштаба — и каждый день превращается в шаг к большой индустриальной независимости.

"На площадке работает более 20 тысяч человек. Это преимущественно египетские инженеры и рабочий персонал. Мы сегодня организовали эту работу в двух направлениях – первый – это, конечно же, повышение квалификации, передача опыта, как на уровне рабочих профессий, так и управленческого персонал", - отметил Олег Яковлев, директор по сооружению АЭС "Эль-Дабаа".

В учебном центре на территории АЭС готовят монтажников, сварщиков и электриков, которые нужны сейчас на стройке. "Эль-Дабаа" — это четыре реактора поколения 3+, каждый мощностью 1 200 МВт. Главный акцент сейчас — на первом энергоблоке. Монолитные конструкции, системы безопасности, будущие узлы турбинного отделения — всё растёт буквально на глазах.

Сейчас идет фаза строительства всех энергоблоков. Это первый, в который в ближайшее время установят сердце АЭС — реактор. Он будет расположен вот в такой шахте — с внешней бетонной оболочкой и внутренней металлической. И такая степень защиты позволит исключить выброс радиации в окружающую среду практически при любой аварии.

В мировом контексте - это весьма серьёзный объект. Египетская АЭС по мощности сопоставима с современными атомными станциями Турции, Финляндии, Венгрии и Китае. С точки зрения безопасности Эль Дабаа, практически не будет равных - первую металлическую защитную оболочку собирают в цехе на месте. Это самая технологически сложная конструкция.

"Цех работает круглосуточно. Обеспечивание цеха людьми - это 730 человек в сутки. Работаем без перерывов. С перерывами на обед только. А так цех в полном режиме", - отметил Вячеслав Манухин, начальник производственной базы АЭС "Эль-Дабаа".

На самой площадке подъёмные краны работают почти без остановки. Усиливают стены котлована АЭС, заливают перекрытия, монтируют вспомогательные системы. Российские и египетские специалисты - здесь бок о бок, и темпы уже опережают график. Идут последние приготовления к установке первого реактора в его проектное положение.

"Мы все проверили досконально. Готовы к выполнению подъема и перемещения корпуса реактора и установки корпуса в проектное положение. Монтаж корпуса будет осуществлен по средствам гусеничного крана грузоподъемностью 2000 тонн", - сообщил Алексей Ковтун, директор по сооружению энергоблока №1.

Египетские специалисты о своем участии в этом масштабном проекте говорят без лишней романтики, но с нескрываемой гордостью. Кроме выработки электричества, "Эль-Дабаа" будет давать тепло и энергию для опреснительного завода, который превращает морскую воду в пресную.

АЭС — это не просто первый атом в Египте. Это символ трансформации страны - технологии, рабочие места, высокая безопасность, стратегическое партнёрство с Россией. С мощностью почти 4,8 ГВт она конкурирует с крупными зарубежными станциями и укрепляет глобальное влияние "Росатома". Когда четыре реактора выйдут на полную мощность, "Эль-Дабаа" покроет около 10 % энергопотребления Египта.