Делягин: Трамп хочет наложить санкции на весь мир

Реализуема ли в принципе стратегия Трампа ввести санкции против партнеров нашей страны, учитывая, что такие угрозы касаются фактически половины мира? И почему громкий "золотой" скандал киевский режим использует как повод выпросить у западных спонсоров новую партию помощи?

В программе "События. 25-й час" эти темы обсудили с заместителем председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаилом Делягиным.

"Это не угроза и не стратегия. Это истерика. Трамп хочет наложить санкции на весь мир, по пока он де-факто накладывает санкции только на своих партнеров", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео