Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили в ночь на вторник, 18 ноября, 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, по десять таких аппаратов сбили над Воронежской и Тамбовской областями, по три — над Ростовской и Ярославской областями.

Два украинских дрона ликвидированы над Смоленской областью, по одному — над Брянской, Курской и Орловской областями.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров продемонстрировал генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области, предложив ему лично удостовериться в том, что киевский режим бьет по обычным жилым домам с мирными людьми.

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отметил, что ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны. При этом нацистские формирования Киева расширяют спектр беспилотных приспособлений, которые применяют для покушения на мирных граждан и нанесения экономического ущерба.