47-летняя Ирина Пегова в купальнике снялась с любимым мужчиной

Ирина Пегова улетела в Дубай со своим возлюбленным актером Сергеем Мариным. Знаменитости наслаждаются отдыхом и делятся с поклонникам фотографиями.

На одном из снимков 47-летняя Пегова предстала в ярком купальнике. Ирина сидела на пляже рядом с Сергеем. Парочку, смотрящую на море, сняли со спины.

Актриса, поначалу не афишировавшая отношения, явно очень счастлива с Мариным. А совместный отпуск, похоже, еще больше их сблизил. При чем летом артисты вместе летали в Турцию, но тогда Ирина опубликовала лишь пару снимков.

Напомним, слухи о том, что Пегова и Марин встречаются, появились больше года назад. Но возлюбленного она рассекретила только в июне этого года, появившись с ним на красной дорожке одного из фестивалей. Поговаривают, что роман начался во время съемок сериала "Царская прививка", где Ирина играла Екатерину II, а Сергей исполнил роль Григория Орлова.