Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации. Гвардии сержант Александр Максимов и его расчет оказывали артиллерийскую поддержку наступающей пехоте. Обнаружив приближающийся вражеский FPV-дрон, Александр открыл огонь из стрелкового оружия. Беспилотник сдетонировал на безопасном расстоянии от наших позиций. Техника и личный состав не пострадали.

Гвардии младший сержант Степан Косогоров под плотным огнём со стороны ВСУ смог преодолеть опасную территорию, устранить поврежденную линию связи и восстановить контакт между артиллерийским подразделением и командным пунктом дивизиона. Благодаря его грамотным действиям наши бойцы нанесли удар по живой силе противника.