Бойцы группировки "Восток" рассказали подробности освобождения села Яблоково в Запорожской области. Радикалов выбили оттуда в минувшую субботу.

Штурмовые подразделения продвигались стремительно, несмотря на постоянные обстрелы и атаки вражеских беспилотников. Сначала зачистили лесополосы на подступах к населенному пункту. Было уничтожено более десяти единиц бронетехники. Затем брали один блиндаж за другим.

Боевики бежали, бросив натовское вооружение - снаряды, гранаты, пулеметы, fpv- дроны. Под контроль российских войск перешла территория площадью свыше шести квадратных километров.