Вдовец Чернышев решил судьбу младшей дочери Заворотнюк: другого выбора не было

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет боролась с раком. Актрисе было 53 года. Ее уход стал тяжелейшей утратой для семьи.

Вдовец Петр Чернышев до сих пор не оправился от смерти любимой. Но фигурист нашел утешение в дочери Миле. Девочке уже семь лет, в этом году она пошла в школу. И, похоже, Петр решил судьбу Милы. Отец отвел девочку в театральную студию. Хотя, учитывая гены, у нее и не было другого выбора.

Заворотнюк-младшая уже делает успехи. Мила явно унаследовала мамин талант. Девочка показала интересный актерский этюд, чем восхитила поклонников Анастасии и Петра.

Кадры с занятий дочери Заворотнюк попали в Сеть. На видео Мила берет со стула воображаемого ёжика, аккуратно несет его к сидящему рядом папе и передает прямо в руки. Петр подыграл девочке, взял "ёжика" из ее рук и бережно держал его. "Все, теперь больше ты никуда", — за кадром шутливо отметила преподаватель по актерскому мастерству.

Поклонники Чернышева предположили, что Мила попросилась в театральную студию сама. Год назад девочка вышла на лед вместе с отцом, приняв участие в романтическом фестивале "Влюбленные в фигурное катание". Возможно, Мила решила заниматься актерским мастерством, чтобы принимать участие в спектаклях на льду вместе с папой.